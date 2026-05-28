На международном турнире по гимнастике впервые за пять лет прозвучал гимн России

Москва28 мая Вести.Гимн России впервые за пять лет прозвучал на международных соревнованиях по художественной гимнастике.

На чемпионате Европы 28 мая россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров с результатом в 26 баллов. Второе место заняла украинка София Краинская с 25,75 балла, а третье – немка Мелисса Диет (25,3 балла).

Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая в болгарском городе Варна.

24 мая Европейского гимнастический союз допустил российских спортсменов на ЧЕ с флагом и гимном страны.