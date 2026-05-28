Москва28 маяВести.Гимн России впервые за пять лет прозвучал на международных соревнованиях по художественной гимнастике.
На чемпионате Европы 28 мая россиянка Яна Заикина стала победительницей в упражнении с лентой среди юниоров с результатом в 26 баллов. Второе место заняла украинка София Краинская с 25,75 балла, а третье – немка Мелисса Диет (25,3 балла).
Чемпионат Европы проходит с 27 по 31 мая в болгарском городе Варна.
24 мая Европейского гимнастический союз допустил российских спортсменов на ЧЕ с флагом и гимном страны.