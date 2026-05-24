Исполком European Gymnastics снял ограничения с гимнастов из РФ и Белоруссии

Москва24 мая Вести.На официальном сайте исполнительного комитета Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) появилось сообщение о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.

17 мая исполнительный комитет World Gymnastics разрешил допуск российским гимнастам на международные соревнования с флагом и гимном РФ​​​. В воскресенье стало известно, что россиянки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии под флагом страны.

European Gymnastics последует решению World Gymnastics о снятии всех ограничений, касающихся участия спортсменов из России и Белоруссии. Данное решение будет утверждено на внеочередной онлайн-генеральной ассамблее, которая состоится в ближайшее время говорится в сообщении союза

Как сообщалось, Чемпионат Европы по художественной гимнастике пройдет в болгарской Варне с 27 по 31 мая.