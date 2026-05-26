Чемпионка Иванова назвала счастьем допуск гимнасток РФ с флагом и гимном Лидия Иванова: допуск гимнасток с флагом и гимном РФ – это большая мотивация

Москва26 мая Вести.Спортсменки из России выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике под национальным флагом. И для спортсменов снятие прежних ограничений является большой мотивацией, заявила ИС "Вести" двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, заслуженный тренер СССР Лидия Иванова.

Мы испытываем огромное счастье, что наконец разум победил, и мы допущены с гимном, с флагом. Вы даже не представляете, какая это мотивация для больших спортсменов. Все-таки этот перерыв, безусловно, не положительно сказывается на больших результатах. В пиковой форме, когда надо выйти на большую арену в масштабе Европы, мира, а еще страшнее — Олимпийские игры, надо держать себя в этой максимальной подготовке очень долго, напряженно. Это трудное дело, безусловно отметила она

При этом Иванова убеждена, что российские спортсменки достойно покажут себя на соревнованиях.

Безусловно, мы гордо выйдем на арену. И у нас для этого есть и возможности, и силы, и эмоции, и талант. И вообще история гимнастики в мировом масштабе сказала она

17 мая исполком World Gymnastics одобрил допуск российским гимнастам на международные соревнования с флагом и гимном РФ​​​. Российские гимнастки выступят на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии в форме с национальной символикой.