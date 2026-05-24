Дегтярев о решении European Gymnastics: шаг к восстановлению единства в спорте

Москва24 мая Вести.Министр спорта России Михаил Дегтярев поприветствовал решение исполнительного комитета Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) о допуске российских и белорусских спортсменов до международных соревнований с флагом и гимном.

Он отметил, что для спортсменов из России это открывает доступ ко всему календарю международных стартов, которые проходят в Европе, во всех гимнастических дисциплинах.

Рассматриваем это как еще один шаг к восстановлению единого спортивного пространства, где главным критерием вновь становится спортивный результат, а не внешние ограничения написал Дегтярев в своем Telegram-канале

Ранее на официальном сайте исполнительного комитета Европейского гимнастического союза появилось заявление о снятии всех ограничений с российских и белорусских спортсменов.

До этого исполнительный комитет World Gymnastics решил допустить гимнастов из России к международным соревнованиям под российским флагом и с исполнением государственного гимна. Решение распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в ФГР: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.