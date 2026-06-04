Минспорт считает, что у МОК есть все основания "прекратить бан" в отношении РФ Дегтярев: восстановление прав белорусских спортсменов - пролог к возвращению РФ

Москва4 июн Вести.Восстановление белорусских спортсменов в олимпийских правах – пролог к восстановлению России. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Он отметил, что у Международного олимпийского комитета есть все основания для того, чтобы "прекратить бан" РФ.

Восстановление белорусов – это пролог к восстановлению России, потому что все основания для того, чтобы прекратить бан, у Олимпийского комитета есть, юридически мы безупречны. Видимо, требуется немного больше времени. Мы, вы видите, ведем такую взвешенную, неагрессивную политику спортивной дипломатии и юридических отношений. Забегать не будем. Новости однозначно будут, и они будут положительные. Вы видите, что многие федерации начали нас допускать с флагом. Это тенденция заявил Михаил Дегтярев

Ранее исполком Международного олимпийского комитета отменил ограничения на участие в международных соревнованиях белорусских спортсменов. МОК обосновал свое решение необходимостью выполнять миссию "по сохранению подлинно глобальной спортивной платформы" в условиях все более сложных реалий текущего "геополитического контекста".