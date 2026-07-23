Москва23 июлВести.Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев уверен в положительном решении вопроса о возвращении российских легкоатлетов на международные старты. Об этом он заявил ИС "Вести".
Мы будем добиваться в судах восстановления справедливости. Сейчас Всероссийская федерация легкой атлетики при нашей поддержке, Олимпийского комитета, Минспорта, обратилась в арбитражный суд в Швейцарии. Плюс спортсмены имеют возможность - и мы их поддержим нашими силами, я имею в виду юридического характера, швейцарскими адвокатами, тоже в суде. И уверен, что справедливость восторжествуетотметил министр
Дегтярев подчеркнул, что российские легкоатлеты полностью соответствуют всем антидопинговым требованиям.
Наши легкоатлеты полностью соответствуют всем антидопинговым требованиям. В этом, кстати, поставлена точка была в этом году. Антидопинговое дело российской легкой атлетики закрытосказал Дегтярев
Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Всемирной легкоатлетической ассоциаций (World Athletics), продлившей отстранение российских и белорусских спортсменов.