Дегтярев о российских легкоатлетах: уверен, что справедливость восторжествует Дегтярев уверен в возвращении российских легкоатлетов на международные старты

Москва23 июл Вести.Министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев уверен в положительном решении вопроса о возвращении российских легкоатлетов на международные старты. Об этом он заявил ИС "Вести".

Мы будем добиваться в судах восстановления справедливости. Сейчас Всероссийская федерация легкой атлетики при нашей поддержке, Олимпийского комитета, Минспорта, обратилась в арбитражный суд в Швейцарии. Плюс спортсмены имеют возможность - и мы их поддержим нашими силами, я имею в виду юридического характера, швейцарскими адвокатами, тоже в суде. И уверен, что справедливость восторжествует отметил министр

Дегтярев подчеркнул, что российские легкоатлеты полностью соответствуют всем антидопинговым требованиям.

Наши легкоатлеты полностью соответствуют всем антидопинговым требованиям. В этом, кстати, поставлена точка была в этом году. Антидопинговое дело российской легкой атлетики закрыто сказал Дегтярев

Ранее Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) подала иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Всемирной легкоатлетической ассоциаций (World Athletics), продлившей отстранение российских и белорусских спортсменов.