Москва4 июн Вести.Переменный успех в возвращении российских спортсменов на международные соревнования в полном составе с флагом и гимном связан либо с лобби, либо с давлением. Об этом глава министерства спорта РФ Михаил Дегтярев заявил в интервью ИС "Вести".

По его словам, признанием прав российских спортсменов занимается целый штаб.

Все побежали в одну сторону. Все, кто были настроены на изоляцию, на какую-то агрессию, они сейчас отошли в сторону. Мы как одна команда работаем. Почему переменный успех? Здесь это связано с лобби, с давлением. В некоторых федерациях больше западных стран представлено, в некоторых – Востока. С переменным успехом мы двигаемся. Но успех и тренд очевиден. В ближайшие две недели еще будут новости, еще через три еще будут новости. Все они будут хорошие – в пользу России сообщил Дегтярев

Он добавил, что нередко приходится идти в суд. Этот метод будет использован и в дальнейшем, отметил министр.

Это тоже наша возможность, так сказать, ударить по тем, кто не хочет нас пускать. Вот так было с лыжниками. Ведь все лыжники и паралимпийцы, и олимпийцы поехали на Олимпиаду и Паралимпиаду благодаря судебному решению. … Если будет опять отказ России, мы опять будем идти в суды или в дисциплинарный комитет. Поэтому процесс идет. Однозначно мы его координируем и своего добьемся добавил Дегтярев

Ранее глава министерства спорта РФ заявил, что дальнейшее ужесточение лимита на легионеров в Российской Премьер-Лиге будет обсуждаться с клубами.