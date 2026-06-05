ВФЛА продолжает работу по восстановлению в правах российских спортсменов Фрадков: ВФЛА работает над восстановлением выступлений с флагом и гимном

Москва5 июн Вести.Всероссийской федерации легкой атлетики продолжает проводить активную работу для возвращения флага и гимна РФ на международных соревнованиях. Об этом председатель Всероссийской федерации легкой атлетики Петр Фрадков сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Марии Кудрявцевой на полях ПМЭФ-2026.

По его словам, сегодня перед спортивной федерацией стоит первостепенная задача – соответствовать рекомендациям Международного олимпийского комитета.

Следующий этап, к которому мы подходим, это восстановление под флагом и гимном. Мы эту работу проводим. И сейчас совсем первостепенная задача – соответствовать рекомендациям МОК. Мы работаем с Международной федерацией легкой атлетики о допуске наших юниоров на юношескую Олимпиаду, которая должна состояться в Сенегале в октябре 2026 года. Пока это решение не принято, в начале июля состоится совет Международной федерации легкой атлетики, где … соответствующие решения должны быть приняты рассказал Фрадков

Ранее глава министерства спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что переменный успех в возвращении российских спортсменов на международные соревнования в полном составе с флагом и гимном связан либо с лобби, либо с давлением. По его словам, признанием прав российских спортсменов занимается целый штаб.