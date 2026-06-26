Москва26 июнВести.Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) приняла решение о возвращении российских спортсменов на официальные турниры под национальным флагом и с исполнением государственного гимна. Соответствующее сообщение опубликовано пресс-службой организации.
Решение касается спортсменов во всех возрастных категориях.
Исполнительный совет IWF принял решение о том, что с настоящего момента спортсмены из России и Белоруссии всех возрастных групп имеют право участвовать в соревнованиях IWF. Ранее в этом году были сняты ограничения на участие тяжелоатлетов из России и Белоруссии в юношеских и юниорских возрастных группах. Сегодняшнее решение распространяет эти принципы на все возрастные категории, позволяя спортсменам всех возрастов участвовать в соревнованиях IWF в соответствии с действующими критериями и требованиями к участиюотмечает IWF
Ранее в Румынии выступили против флага и гимна России на Кубке мира по гимнастике.