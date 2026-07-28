Москва28 июл Вести.Генеральная ассамблея Европейского гимнастического союза (European Gymnastics) ратифицировала участие спортсменов из России в европейских соревнованиях с национальной символикой. Об этом сообщила пресс-служба российской Федерации гимнастики в своем Telegram-канале.

Соответствующее решение, как отмечается, приводит правила European Gymnastics в соответствие с действующими решениями Международной федерации гимнастики.

Общим правилом для соревнований под эгидой European Gymnastics становится участие российских спортсменов под государственным флагом и с гимном говорится в заявлении

В мае исполнительный комитет European Gymnastics снял все ограничения, наложенные на российских и белорусских спортсменов. Однако позже European Gymnastics под давлением со стороны Украины отложил проведение внеочередной генеральной ассамблеи, на которой планировал утвердить решение о снятии ограничений.