Украина заявила о своем влиянии на European Gymnastics по санкциям к россиянам

European Gymnastics под давлением Украины отложил снятие санкций с россиян Украина заявила о своем влиянии на European Gymnastics по санкциям к россиянам

Москва30 июн Вести.Европейский гимнастический союз (ЕГС, European Gymnastics) отложил проведение внеочередной генеральной ассамблеи, на которой планировали утвердить решение о снятии ограничений с российских и белорусских спортсменов, утверждает Украинская федерация гимнастики (УФГ).

На сайте исполкома World Gymnastics в мае опубликовано сообщение о том, что российским и белорусским атлетам разрешено участвовать в международных соревнованиях, используя национальные флаги и гимны своих стран.

Это решение намеревались утвердить 29 июня на внеочередной генеральной ассамблее ЕГС 29 июня.

Нам удалось поставить под сомнение возможность исполнения решения World Gymnastics о применении символики России и Белоруссии на территории Европы. Отдельно подчеркиваем: в связи с переносом ассамблеи ратификации не произошло, поэтому решение исполкома European Gymnastics на данный момент не имеет юридической силы и законности отмечает УФГ

При этом 11 федераций обратились к ЕГС с просьбой рассмотреть вопрос о запрете российским и белорусским спортсменам выступать с национальной символикой.