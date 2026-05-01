European Aquatics запросила отсрочку допуска спортсменов из РФ с флагом и гимном

Европейская федерация водного спорта попросила отложить допуск спортсменов из РФ European Aquatics запросила отсрочку допуска спортсменов из РФ с флагом и гимном

Москва1 мая Вести.Европейская федерация водных видов спорта (European Aquatics) попросила отложить вступление в силу решения, допускающего полноценное участие спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях с флагом и гимном, следует из сообщения на сайте федерации.

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) 13 апреля допустила российских спортсменов до взрослых соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

По итогам заседания Бюро от 30 апреля… было принято решение запросить отсрочку вступления в силу недавно утвержденного устава…, касающегося участия спортсменов из России и Беларуси в международных соревнованиях по водным видам спорта отмечается в сообщении European Aquatics

В обращении федерация попросила отсрочить возвращение спортсменов из России и Белоруссии к полноценному участию во всех водных дисциплинах до 1 сентября.

Отмечается, что до этой даты российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в европейских соревнованиях только в статусе индивидуальных нейтральных спортсменов.

В Париже в начале августа пройдет европейский чемпионат по водным видам спорта.

В декабре прошлого года глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин рассказывал о планах федерации на ближайшие 10 лет. Он отмечал, что федерация готовится к чемпионату в Париже.