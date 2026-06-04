Россияне точно выступят на ЧЕ по водным видам спорта в Париже, заявил Мазепин Мазепин: спортсмены РФ точно выступят на ЧЕ по водным видам спорта в Париже

Москва4 июн Вести.Российские спортсмены точно выступят на чемпионате Европы по водным видам спорта, который пройдет в Париже. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председателя Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Таким образом он прокомментировал информацию о том, что Европейская федерация водных видов спорта запросила отсрочку по решению о допуске россиян с флагом и гимном до 1 сентября 2026 года.

Наши спортсмены выступят. Да, существует дискуссия, в каком статусе они выступят, потому что Европейская федерация на данный момент отказывается сразу принять решение о допуске наших спортсменов без ограничений. Они нам прислали письмо, у нас был звонок с ними, они предлагают отсрочить это вступление до 1 сентября. Мы категорически с этим не согласны, мы настаиваем, что невозможно иметь двойные стандарты, что на чемпионате мира мы выступаем с флагом, с гимном, а на чемпионате Европы мы до 1 сентября почему-то должны принять какие-то исключения сказал Мазепин

Он добавил, что в настоящий момент российская федерация ведет конструктивные, но сложные переговоры с европейской стороной.

Мазепин также отметил, что еще один барьер, который должны преодолеть российские спортсмены, заключается в получении шенгенских виз для посещения Парижа.

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в столице Франции с 31 июля по 16 августа.

В апреле Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов до взрослых соревнований с флагом и гимном.