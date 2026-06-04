Москва4 июн Вести.Обсуждается возможность проведения в России чемпионата Европы и чемпионата мира по водными видам спорта. Об этом ИС "Вести" заявил президент Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

По его словам, идет процесс обсуждения условий проведения соревнований и места.

У нас от Международной федерации водных видов спорта даже есть предложение по поводу проведения чемпионата Европы и чемпионата мира. Понятно, это будет не 2026-2027, а с 2028-го по 2031 год открытые слоты есть … Мы сейчас обсуждаем место, условия. Хорошо, что уже мы не имеем каких-то ограничений или не допущены к этой дискуссии, потому что водные виды спорта – водное поло, синхронное плавание, прыжки в воду – это те виды, где российские спортсмены всегда с советского времени представляли на высоком уровне и на международной арене. сказал Мазепин

Он сообщил, что соревнования могут пройти в двух городах – Казани и Екатеринбурге.

Это связано прежде всего с инфраструктурой, которая может и отвечает требованиям для принятия чемпионата Европы и чемпионата мира пояснил он

Кроме того, глава ФВВСР отметил, что предоплата с чемпионата мира, который должен был пройти в Казани в 2025 году, остается на счетах у Международной федерации водных видов спорта и может быть использована для следующего чемпионата.