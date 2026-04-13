Москва13 апр Вести.Маленькими шагами Россия добилась того, что российским спортсменам водных видов спорта вернули возможность выступать под национальным флагом и гимном, заявил глава Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Дмитрий Мазепин в интервью ИС "Вести".

13 апреля Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских спортсменов до взрослых соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

Мы давно к этому шли. Это долгая дорога, длиною почти в два года. Мы начали с маленьких шагов. В Будапешт на чемпионат мира по короткой воде мы поехали в нейтральном статусе, но нам даже нельзя было давать интервью. Потом мы вернули интервью, потом мы вернули юношей, потом мы вернули водное поло и теперь мы вернули всю федерацию под полный статус в том, что у нас есть свой гимн, флаг, форма и возможность проводить чемпионаты Европы и мира