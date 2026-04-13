Дегтярев оценил решение World Aquatics по допуску россиян с флагом и гимном

Москва13 апр Вести.Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев прокомментировал решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о полноценном допуске российских спортсменов, заявив, что международный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей.

Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила россиян до взрослых соревнований под своей эгидой с флагом и гимном.

Дегтярев в своем Telegram-канале поприветствовал данное решение. Он уточнил, что права россиян обсуждали на встрече с главой World Aquatics Хусейном Аль-Мусалламом зимой в Ташкенте. Российский министр спорта выразил благодарность главе World Aquatics за "твердую позицию" по поводу этой ситуации.

Очень важно, что международный спортивный диалог дает плоды и способствует планомерному восстановлению спортивных связей написал Дегтярев в своем Telegram-канале

Также в начале апреля исполком Международного союза триатлона (World Triathlon) принял решение допустить российских спортсменов юниорского и молодежных возрастов к турнирам организации.