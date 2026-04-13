Москва13 апр Вести.Решение Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) о допуске россиян к соревнованиям под своей эгидой с флагом и гимном вызвало радость у спортсменов. Об этом заявил в интервью ИС "Вести" председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин.

Самая эмоциональная (реакция) была у синхронистки – Светлана Ромашина кричала в телефон и радовалась. Я разделяю эту радость. Спортсменам, я уверен, будет теперь и более легко, и более тяжело, потому что теперь им нужно только выигрывать сказал Мазепин

Ранее он назвал ожидаемым отказ украинской сборной по водному поло участвовать в соревнованиях с россиянами на Кубке мира.