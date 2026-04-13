World Aquatics допустила россиян до турниров с флагом и гимном

Москва13 апр Вести.Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) допустила российских и белорусских спортсменов до взрослых соревнований под своей эгидой с флагом и гимном. Об этом сказано в пресс-релизе.

В материале говорится, что решение принято после консультаций с подразделением по обеспечению честности в водных видах спорта и комитетом спортсменов.

... [Спортсменам, о которых идет речь,] будет разрешено участвовать в соревнованиях World Aquatics на тех же условиях, что и их коллегам, представляющим другие спортивные национальности сказано, в частности, в сообщении

Уточняется, что речь идет об участии с формой, с флагами и гимнами.

Массовое отстранение российских и белорусских спортсменов началось в феврале 2022 года после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК).