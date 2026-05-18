Исполком World Gymnastics допустил россиян до соревнований с флагом и гимном

Москва18 мая Вести.Исполнительный комитет World Gymnastics принял положительное решение о допуске российских гимнастов к международным соревнованиям под российским флагом и с исполнением государственного гимна. Об этом сообщили в Федерации гимнастики России (ФГР).

Уточняется, что допуск распространяется на все пять гимнастических видов спорта, входящих в ФГР: спортивную гимнастику, художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

Глава Федерации гимнастики России Олег Белозеров поприветствовал решение исполкома.

Это важный шаг к укреплению единства мирового гимнастического сообщества и защите интересов спортсменов. Хочу лично поблагодарить президента организации Моринари Ватанабе за последовательную позицию, конструктивный подход и поддержку принципов открытого международного спорта сказал он

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену.