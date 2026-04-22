Путин заявил, что российские спортсмены возвращаются на международную арену

Москва22 апр Вести.Российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время награждения спортсменов и представителей Федерации бокса.

Глава российского государства выразил уверенность, что у спортсменов впереди еще много триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях.

И обязательно под нашим родным флагом в сопровождении Национального гимна России. Россия постепенно возвращается на мировые спортивные арены и делает это весьма достойно сказал Путин

Ранее министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев рассказал, чему его научил тренер-боксер.