Путин поздравил участников соревнований по дзюдо с началом турнира

Путин поздравил участников соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" Путин поздравил участников соревнований по дзюдо с началом турнира

Москва23 мая Вести.Президент России Владимир Путин поздравил участников, организаторов и гостей международных соревнований по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина" среди юниоров и юниорок с началом турнира. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что турнир уверенно развивается, а также приобщает к занятию спортом все больше молодых людей из разных российских регионов и служит местом для реализации талантов и честного соперничества.

И конечно, эти традиционные соревнования вносят значимый вклад в популяризацию богатого педагогического, творческого наследия Анатолия Семеновича Рахлина ‒ замечательного человека, выдающегося тренера и наставника говорится в телеграмме

Путин выразил уверенность, то нынешний турнир пройдет на высоком уровне и вдохновит участников на новые победы.

Ранее депутат Государственной думы, член фракции "Единой России", президент Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк заявил, что Путин на личном примере показывает, что нужно заниматься спортом и физической культурой.