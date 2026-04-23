Путин: с триколором российских атлетов ждет много побед на крупных соревнованиях

Москва23 апр Вести.Президент России Владимир Путин выразил уверенность в будущих достижениях российских спортсменов на международной арене.

Такое заявление глава государства сделал во время церемонии вручения наград победителям чемпионатов мира по боксу, которая прошла в Екатерининском зале Кремля.

Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей, представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях и обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна России подчеркнул российский лидер, обращаясь к атлетам

Путин высоко оценил успехи российских паралимпийцев на Играх в Италии, назвав их выступление настоящим триумфом.