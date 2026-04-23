Москва23 апрВести.Президент России Владимир Путин выразил уверенность в будущих достижениях российских спортсменов на международной арене.
Такое заявление глава государства сделал во время церемонии вручения наград победителям чемпионатов мира по боксу, которая прошла в Екатерининском зале Кремля.
Уверен, впереди у вас, как и у ваших товарищей, представителей самых разных видов спорта, еще много спортивных триумфов, в том числе на крупнейших международных соревнованиях и обязательно под нашим родным флагом в сопровождении национального гимна Россииподчеркнул российский лидер, обращаясь к атлетам
Путин высоко оценил успехи российских паралимпийцев на Играх в Италии, назвав их выступление настоящим триумфом.