Путин: триумф паралимпийцев РФ на Играх в Италии особенный и уникальный

Москва22 апр Вести.На церемонии вручения президентом государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу в Кремле глава российского государства Владимир Путин отметил постепенное возвращение российских спортсменов на мировые спортивные арены. Он отметил, что Россия делает это весьма достойно, яркими победами.

В прошлом спортивном сезоне победами на мировых аренах отметились российские пловцы, фехтовальщики, каноисты, гимнасты, дзюдоисты и борцы.

Но, конечно, особенным, поистине уникальным без всякого преувеличения, стал триумф паралимпийцев России в Милане. Третье общекомандное место было добыто составом, как вы знаете об этом, который в разы, именно в разы уступал по численности командам основных соперников. Это выдающийся результат подчеркнул Путин

По словам Путина, "победы были добыты не числом, а умением, талантом и волей к победе".

Президент России добавил, что, безусловно, российских болельщиков радуют юниоры, выступающие в разных видах спорта. Глава государства заверил, что Россия продолжит развивать спортивную сферу по всем направлениям, будет обеспечивать самые широкие возможности для занятий и спортом высших достижений, и профессиональным, и массовым спортом, активно популяризировать спорт прежде всего среди детей и подростков.

Потому что, как мы с вами хорошо знаем, спорт - не просто физическая сила и ловкость. Это образ жизни, построенный на ценностях здоровья, взаимного уважения, что очень важно, целеустремленности и ответственности пояснил президент РФ

Путин еще раз от души поздравил всех приглашенных в Кремль с результатами и государственными наградами. Он пожелал им удачи, побед "всем вам, вашим товарищам по команде, тренерам и наставникам".