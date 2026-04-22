Москва22 апр Вести.Международные спортивные чиновники показали свою коррумпированность и ангажированность, вводя избирательные санкции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время награждения спортсменов и представителей Федерации бокса.

По его словам, позорное и трусливое поведение прежнего руководства Международного олимпийского комитета (МОК) нанесло огромный ущерб олимпийскому движению и самим принципам олимпизма.

Избирательные санкции в отношении российских атлетов под предлогом осуждения действий России по защите наших людей, наших интересов в рамках конфликта на Украине, при полном игнорировании других аналогичных, трагичных, многочисленных вооруженных конфликтов на планете лишь обнажили коррумпированность и политическую ангажированность значительной части международных спортивных чиновников сказал Путин

Ранее президент РФ заявил, что российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену.