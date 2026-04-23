Москва23 апрВести.Президент России Владимир Путин в ходе вручения государственных наград победителям чемпионатов мира по боксу в шутливой форме затронул тему противостояния мужчин и женщин в спортивных соревнованиях.
Об этом сообщает РИА Новости.
После церемонии награждения российский лидер побеседовал со спортсменами в неформальной обстановке. В ходе беседы один из награжденных, боксер Илья Попов, поделился воспоминанием о своем участии в юношеских Олимпийских играх 2018 года. В этот момент генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин добавил, что на тех же играх выступала и Анастасия Шамонова.
Глава государства с иронией заметил, обращаясь к Попову, действительно ли он боксировал против Шамоновой, что вызвало смех в аудитории.
К сожалению, в мировом спорте такие прецеденты былидобавил президент
В материале указывается, что в мировом спорте действительно обсуждались случаи участия трансгендерных спортсменов в женских соревнованиях.
Ранее Путин заявил, что российские спортсмены постепенно возвращаются на международную арену.