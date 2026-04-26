Путин в шутку посоветовал чемпиону мира по боксу продолжать кусать соперников

Путин в шутку посоветовал боксеру Шумкову продолжать кусать соперников Путин в шутку посоветовал чемпиону мира по боксу продолжать кусать соперников

Москва26 апр Вести.Президент России Владимир Путин в шутку посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову продолжать кусать соперников. Кадры выступления главы государства показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Российский лидер прокомментировал обещание Шумкова "больше не кусать соперников за ухо".

Пускай кусается, кусайся-кусайся, пускай боятся сказал шутливо Путин

Также президент РФ во время беседы с Шумковым вспомнил, как бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон откусил сопернику ухо.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин в ходе церемонии награждения победителей чемпионатов мира по боксу передал свой бокал шампанского генеральному секретарю Федерации бокса России Александру Беспутину.