Чемпион WBA Гассиев пригласил Владимира Путина посетить его бой в июле

Москва22 апр Вести.Боксер-профессионал, действующий чемпион Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории свыше 90 килограммов Мурат Гассиев пригласил президента России Владимира Путина посетить его бой в июле.

Это произошло во время беседы на церемонии вручения Путиным государственных наград отечественным чемпионам мира по боксу, передает агентство РИА Новости.

11 июля [состоится бой]… Пока неизвестно [где], но в Москве, скорее всего… Вас приглашаем, если у вас получится сказал Гассиев президенту России

Церемония награждения победителей чемпионатов мира по боксу состоялась 22 апреля в Кремле. В ходе мероприятия Владимир Путин отметил постепенное возвращение российских спортсменов на международную арену и назвал его достойным.

Особое внимание глава российского государства обратил на триумф паралимпийцев РФ в Милане, которые добились третьего общекомандного места составом, в разы уступавшего остальным командам по численности.