Путин сфотографировался в боксерской стойке с чемпионкой мира Шамоновой

Путин "по-боксерски" сфотографировался с чемпионкой мира Шамоновой Путин сфотографировался в боксерской стойке с чемпионкой мира Шамоновой

Москва26 апр Вести.Глава российского государства Владимир Путин сфотографировался с чемпионкой мира по боксу Анастасией Шамоновой в боксерской стойке. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Фотография была сделана на церемонии вручения государственных наград спортсменам, которая состоялась 22 апреля в Кремле. Анастасия Шамонова попросила президента сделать совместный снимок.

А я могу вас попросить по-боксерски, вот так, с кулачком, как мы сказала чемпионка мира

Владимир Путин согласился. Спортсменка его поблагодарила.

Ранее президент России в шутку посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову продолжать кусать соперников.