Москва26 апрВести.Глава российского государства Владимир Путин сфотографировался с чемпионкой мира по боксу Анастасией Шамоновой в боксерской стойке. Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".
Фотография была сделана на церемонии вручения государственных наград спортсменам, которая состоялась 22 апреля в Кремле. Анастасия Шамонова попросила президента сделать совместный снимок.
А я могу вас попросить по-боксерски, вот так, с кулачком, как мысказала чемпионка мира
Владимир Путин согласился. Спортсменка его поблагодарила.
Ранее президент России в шутку посоветовал чемпиону мира по боксу Всеволоду Шумкову продолжать кусать соперников.