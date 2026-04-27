Владимир Путин поцеловал юную гимнастку в лоб Путин поцеловал юную гимнастку в лоб

Москва27 апр Вести.Президент России Владимир Путин посетил Школу олимпийского резерва имени А.С. Рахлина и побеседовал с юными гимнастками. Видео опубликовал в своем канале в мессенджере МAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

В ходе диалога со спортсменками российский лидер поцеловал в лоб одну из гимнасток и пожелал спортсменкам успехов.

Юная гимнастка явно впечатлила Путина подписал видео Зарубин

Ранее Путин выступил на ежегодном заседании Совета законодателей. Российский лидер в ходе своей речи отметил, что для россиян любовь к Родине и стремление ее защищать – превыше всего.