Путин на встрече с коренными народами "дал пять" юному создателю мультфильмов

Путин "дал пять" юному мультипликатору Путин на встрече с коренными народами "дал пять" юному создателю мультфильмов

Москва3 мая Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с представителями малочисленных народов РФ дружески поприветствовал юного мультипликатора, хлопнув его по ладони. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".

В ходе съемки общего фото после мероприятия Путин, узнав, что мальчик создает мультфильмы, "дал пять" мальчику.

Правда, у тебя получается [создавать мультфильмы]? Молодец! сказал президент РФ

Это вызвало восхищение окружающих, и они зааплодировали.

Ранее на встрече с представителями коренных малочисленных народов РФ 30 апреля Путин заявил, что власти сейчас прорабатывают вопрос расширения статуса такого народа.