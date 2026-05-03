Москва3 маяВести.Президент России Владимир Путин на встрече с представителями малочисленных народов РФ дружески поприветствовал юного мультипликатора, хлопнув его по ладони. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".
В ходе съемки общего фото после мероприятия Путин, узнав, что мальчик создает мультфильмы, "дал пять" мальчику.
Правда, у тебя получается [создавать мультфильмы]? Молодец!сказал президент РФ
Это вызвало восхищение окружающих, и они зааплодировали.
Ранее на встрече с представителями коренных малочисленных народов РФ 30 апреля Путин заявил, что власти сейчас прорабатывают вопрос расширения статуса такого народа.