Москва3 мая Вести.Президенту РФ Владимиру Путину рассказали о рецепте национального блюда на встрече с представителями коренных малочисленных народов России в ходе федерального просветительского марафона "Знание. Первые". Кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

Представительница народа сету Елена Вариксоо рассказала главе государства, как приготовить одно из любимых блюд.

Присаливаем и добавляем немножко сладости, и получается такой карамелизованный лук. Очень вкусный пирог сказала Вариксоо

Владимир Путин отметил, что этот пирог можно было бы привезти с собой.

Привезла бы с собой добавил президент

Российский лидер рассказал, что однажды пробовал вепсские калитки, традиционную выпечку финно-угорских малочисленных народов России.

Вкусная вещь, знаю. Пирожки такие заметил Путин

Встреча с представителями коренных малочисленных народов состоялась 30 апреля, в День коренных малочисленных народов России, в столичном "Манеже". Там же Владимир Путин рассказал о силе медведя.