Москва30 апр Вести.Президенту России Владимиру Путину в ходе встречи с представителями коренных малочисленных народов России рассказали о национальной кухне финно-угорской этнической группы сету. Кадры встречи показал в своем канале MAX Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

По словам представителей народа сету, кухня не содержит в себе сложных блюд.

Вообще национальная кухня сету, она очень простая. Сложного в ней ничего нет, но сету— люди простые были, деревенские, понятно, там не до не три часа там на кухне стоять. У нас готовят потрясающие пироги с большим количеством начинок. А самый любимый, наверное, пирог и самый лучший — это луковый пирог. Начинка из репчатого лука. Причем, когда вы его едите, вы никогда в жизни не подумаете, что это лук. То есть, настолько это очень интересно готовится рассказала участница встречи с Путиным

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Это тыква, корица, гвоздика сахар, немножко кислинки, и это то блюдо, которое, оно многофункциональное. Его можно пить как компот, как напиток, его можно делать в закатку, его можно саму тыкву использовать как салат для мяса, например, для говядины. Это очень-очень вкусно отметила представитель народа сету

Еще одним традиционном блюдом, по словам представителей сету, является мульгикапсад – квашенная капуста, тушенная с перловкой и мясом.

30 апреля в России отмечается День коренных малочисленных народов.

Ранее в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) рассказали, что самым малочисленным коренным народов в России являются кареки, проживающие на Чукотке. Их численность составляет чуть более 20 человек.