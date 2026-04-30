В ФАДН назвали самый малочисленный народ России ФАДН: в России осталось всего 23 представителя народа кереков

Москва30 апр Вести.Самым малочисленным коренным народом в России являются проживающие преимущественно на Чукотке кереки, численность которых составляет чуть более 20 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН).

В ведомстве рассказали ТАСС, что в РФ насчитывается 23 керека. Таковы данные всероссийской переписи, проведенной в 2021 году. Ранее глава ФАДН Игорь Баринов отмечал, что за последние 30 лет численность коренных малочисленных народов в России увеличилась на 20%.

30 апреля в России отмечается День коренных малочисленных народов.

В январе 2026 года правительство РФ утвердило план развития коренных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока.