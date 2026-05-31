Минздрав РФ: меньше всего курят в Чечне, на Чукотке и на Кубани

Москва31 мая Вести.Чечня, Чукотка и Краснодарский край стали самыми "некурящими" регионами России, сообщило РИА Новости со ссылкой на данные Минздрава РФ.

Согласно данным ведомства за апрель 2026 года, процент курящих в Чечне составил 0,56. Также в лидерах оказались Чукотский автономный округ и Краснодарский край, где распространенность курения табака в возрасте 18 лет и старше составила 1,03% и 4,26% соответственно написали в агентстве

Также среди регионов с наименьшим числом курильщиков оказались Ингушетия, Ивановская область (обе – 6%) и Донецкая Народная Республика (7,02%).

Всемирный день без табака отмечают 31 мая.