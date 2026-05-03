Чаще всего в первые месяцы 2026 года в ДТП погибали в Туве

Названы регионы, где чаще происходят ДТП со смертельным исходом Чаще всего в первые месяцы 2026 года в ДТП погибали в Туве

Москва3 мая Вести.За первые три месяца этого года в дорожно-транспортных происшествиях чаще всего погибали люди в Туве, Карачаево-Черкессии и Еврейской автономной области, передает РИА Новости со ссылкой на статистику МВД РФ.

Судя по этим данным, всего за этот период в результате ДТП скончались 2264 человека. В пересчете на 100 тысяч населения этот показатель составляет 1,55 погибших.

В Туве на 100 тысяч населения приходится 4,72 скончавшихся в авариях, что более чем в три раза выше общероссийского уровня говорится в сообщении

В КЧР и Еврейской автономной области этот показатель составляет, соответственно, 3,62 и 3,46, а в КБР – 2,97 погибших на 100 тысяч населения.

Судя по статистике МВД, реже всего в первом квартале 2026 года люди погибали в авариях на Чукотке, в Москве и Петербурге. Например, на Чукотке за этот период в ДТП не погибло ни одного человека.

В списке регионов, в которых за этот период реже всего происходили дорожные аварии со смертельным исходом, – Калмыкия, Алтай, Чечня и ЯНАО.