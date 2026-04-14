Автомобилист насмерть разбился на трассе в Еврейской автономной области

Москва14 апр Вести.В Еврейской автономной области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб автомобилист. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Авария произошла 13 апреля в районе 1882 км федеральной трассы "Чита – Хабаровск". Предварительно установлено, что водитель автомобиля Toyota Prius выбрал скорость, не обеспечивающую постоянной контроль за транспортным средством, в результате чего машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи уточняется в канале ведомства в мессенджере MAX

Сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства смертельной автоаварии.