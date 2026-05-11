Москва11 маяВести.В Хабаровском крае произошло ДТП, в результате которого погибла водитель. Об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, инцидент произошел около 8.00 в понедельник, 11 мая. Женщина 1983 года рождения ехала на машине в сторону Комсомольска-на-Амуре. В районе 111 км трассы Комсомольск-на-Амуре – Чегдомын автомобиль съехал в кювет и перевернулся.
От полученных травм водитель, жительница п. Эворон, скончалась на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощиговорится в сообщении
К месту происшествия прибыли сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства аварии устанавливаются.