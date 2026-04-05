Непристегнутый водитель погиб после съезда в кювет в Хабаровском крае

Москва5 апр Вести.Житель города Советская Гавань 1977 года рождения погиб, пробив на своем автомобиле отбойник и съехав в кювет, сообщила пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю в Telegram-канале.

Инцидент произошел в субботу, 4 апреля, в 19.00 в районе дома 87а по улице 15 Погибших Партизан.

…водитель Toyota Spacio допустил съезд с проезжей части в правый кювет по ходу движения с наездом на дорожное ограждение. От полученных травм мужчина скончался до приезда скорой медицинской помощи, ремнем безопасности не был пристегнут отметили в пресс-службе

Мужчина не имел водительских прав, неоднократно привлекался за это к административной ответственности. Ранее он скрылся с места совершенного ДТП.