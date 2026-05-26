Москва26 маяВести.В районе Хумминского шоссе в Хабаровском крае водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречку и врезался в автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
В автобусе во время ДТП находились 10 человек.
От удара Mitsubishi перевернулся. Сидевший за рулем житель Комсомольска скончался на месте. Предварительно, он не был пристегнут ремнем безопасностиотмечается в сообщении
Автобус съехал в кювет, пострадали пять человек, среди них – один несовершеннолетний.