В Хабаровском крае при ДТП с автобусом погиб один человек, пять пострадали

Москва26 мая Вести.В районе Хумминского шоссе в Хабаровском крае водитель Mitsubishi Pajero выехал на встречку и врезался в автобус. В результате дорожно-транспортного происшествия погиб один человек, еще пятеро пострадали, сообщает Telegram-канал Amur Mash.

В автобусе во время ДТП находились 10 человек.

От удара Mitsubishi перевернулся. Сидевший за рулем житель Комсомольска скончался на месте. Предварительно, он не был пристегнут ремнем безопасности отмечается в сообщении

Автобус съехал в кювет, пострадали пять человек, среди них – один несовершеннолетний.