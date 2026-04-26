Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Томской области

Автобус врезался в машину в Томской области, один человек погиб Один человек погиб и двое пострадали в ДТП с автобусом в Томской области

Москва26 апр Вести.В Томской области выясняют обстоятельства ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля, в результате чего погиб один человек и еще двое были госпитализированы. Об этом сообщили в УМВД по региону.

Авария произошла днем 26 апреля на 37-м километре автодороги Камаевка – Асино – Первомайское. По данным полиции, рейсовый автобус ПАЗ выехал на левую обочину и врезался в стоящий ВАЗ-2107 и находившегося рядом мужчину.

В результате происшествия 59-летний водитель "Жигулей" погиб, 51-летняя женщина, находящаяся в салоне легкового автомобиля, и 72-летняя женщина-пассажир автобуса доставлены в медицинскую организацию говорится в сообщении

Отмечается, что в момент ДТП в салоне находились восемь пассажиров.