Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП в Тюменской области

В ДТП на тюменской трассе погиб один человек, 12 пострадали Один человек погиб, 12 пострадали в ДТП в Тюменской области

Москва15 июн Вести.При столкновении вахтового автобуса и грузового автомобиля в Тюменской области погиб один человек, еще 12 пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

Авария произошла рано утром на 101-м километре федеральной трассы "Иртыш". По предварительным данным, водитель автобуса столкнулся с попутным большегрузом.

"В результате происшествия пострадали 12 человек, один из них скончался. Два человека госпитализированы, остальные отпущены домой говорится в сообщении

В момент происшествия в салоне автобуса находились 19 пассажиров и два водителя.

Обстоятельства ДТП выясняются.