Москва15 июнВести.При столкновении вахтового автобуса и грузового автомобиля в Тюменской области погиб один человек, еще 12 пострадали. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.
Авария произошла рано утром на 101-м километре федеральной трассы "Иртыш". По предварительным данным, водитель автобуса столкнулся с попутным большегрузом.
"В результате происшествия пострадали 12 человек, один из них скончался. Два человека госпитализированы, остальные отпущены домойговорится в сообщении
В момент происшествия в салоне автобуса находились 19 пассажиров и два водителя.
Обстоятельства ДТП выясняются.