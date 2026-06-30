Москва30 июнВести.На трассе в Мариинском районе в Кузбассе произошло ДТП с участием рейсового автобуса, один человек погиб, 10 пострадали. Подробности со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону передает ТАСС.
Лобовое столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса на автодороге федерального значения Р-255 (объезд города Мариинск, 16 километр) произошло в районе населенного пункта Раевка.
К месту ДТП от МЧС России привлечены четыре человека и одна единица техники, для деблокировки и стабилизации транспортных средствговорится в сообщении
Также к месту ДТП прибыли бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.