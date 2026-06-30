В Кузбассе при столкновении рейсового автобуса с грузовиком погиб один человек

На трассе в Кузбассе рейсовый автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший В Кузбассе при столкновении рейсового автобуса с грузовиком погиб один человек

Москва30 июн Вести.На трассе в Мариинском районе в Кузбассе произошло ДТП с участием рейсового автобуса, один человек погиб, 10 пострадали. Подробности со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону передает ТАСС.

Лобовое столкновение грузового автомобиля и рейсового автобуса на автодороге федерального значения Р-255 (объезд города Мариинск, 16 километр) произошло в районе населенного пункта Раевка.

К месту ДТП от МЧС России привлечены четыре человека и одна единица техники, для деблокировки и стабилизации транспортных средств говорится в сообщении

Также к месту ДТП прибыли бригады скорой медицинской помощи и сотрудники полиции.