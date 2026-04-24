Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти

В ДТП с автобусом в Ленобласти один человек погиб и 10 пострадали Один человек погиб и 10 пострадали в ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти

Москва24 апр Вести.В результате столкновения пассажирского автобуса и грузовика в Ленинградской области погиб один человек, еще 10 получили травмы, сообщает ГУ МЧС России по региону.

Авария произошла на перекрестке трассы А-120 и региональной дороги 41К-023 в Гатчинском районе.

В автобусе находились 11 человек, в результате ДТП погиб 1 пассажир рейсового автобуса, 10 пострадали, госпитализированы говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

На месте работают представители оперативных и экстренны служб, детали случившегося устанавливаются. Движение на участке перекрыто.