Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти

По факту ДТП с автобусом и фурой в Ленобласти возбуждено уголовное дело Уголовное дело возбуждено после смертельного ДТП с автобусом в Ленобласти

Москва24 апр Вести.Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ленинградской области, сообщает ГСУ СК России по региону.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека) говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Столкновение произошло 24 апреля, в пятницу, на перекрестке трассы А-120 и дороги регионального значения 41К-023 в Гатчинском районе. В результате один человек погиб, 10 пострадали.