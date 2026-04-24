Москва24 апрВести.Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика в Ленинградской области, сообщает ГСУ СК России по региону.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Столкновение произошло 24 апреля, в пятницу, на перекрестке трассы А-120 и дороги регионального значения 41К-023 в Гатчинском районе. В результате один человек погиб, 10 пострадали.