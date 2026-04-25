Водитель фуры стал фигурантом дела после ДТП с двумя погибшими в Ленобласти

На водителя фуры возбудили дело после смертельного ДТП в Ленобласти Водитель фуры стал фигурантом дела после ДТП с двумя погибшими в Ленобласти

Москва25 апр Вести.Полиция возбудила уголовное дело в отношении водителя грузового автомобиля, устроившего ДТП с двумя погибшими в Гатчинском районе Ленинградской области, его задержали. Об этом сообщили в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Авария произошла около 20.00 мск на 41-м километре автодороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" возле деревни Жабино. Установлено, что 34-летний водитель большегруза с полуприцепом Shacman проехал на красный свет и столкнулся с пассажирским автобусом ПАЗ.

В результате ДТП 63-летний мужчина-пассажир автобуса погиб на месте происшествия до приезда скорой помощи, водитель автобуса позже скончался в медицинском учреждении от несовместимых с жизнью травм говорится в сообщении

По информации МВД, были госпитализированы 17 человек, в том числе две женщины в тяжелом состоянии. Пострадавшую шестилетнюю девочку и еще пятерых пассажиров после оказания медпомощи отпустили в удовлетворительном состоянии.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Фигуранта задержали.