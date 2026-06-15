Москва15 июнВести.По делу о смертельном ДТП с участием микроавтобуса на трассе в Подмосковье арестован водитель грузовика, сообщает региональная прокуратура.
В Одинцово заключен под стражу водитель грузового автомобиля, подозреваемый в смертельном ДТП… на 2 месяцаговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Авария произошла днем 13 июня недалеко от Звенигорода. Предварительно, водитель фуры Shacman выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским транспортом. В результате аварии погибли два человека, еще 21 пострадал.