По делу о смертельном ДТП с микроавтобусом в Подмосковье арестован водитель фуры

Арестован предполагаемый виновник смертельного ДТП с автобусом в Подмосковье По делу о смертельном ДТП с микроавтобусом в Подмосковье арестован водитель фуры

Москва15 июн Вести.По делу о смертельном ДТП с участием микроавтобуса на трассе в Подмосковье арестован водитель грузовика, сообщает региональная прокуратура.

В Одинцово заключен под стражу водитель грузового автомобиля, подозреваемый в смертельном ДТП… на 2 месяца говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Авария произошла днем 13 июня недалеко от Звенигорода. Предварительно, водитель фуры Shacman выехал на встречную полосу и столкнулся с пассажирским транспортом. В результате аварии погибли два человека, еще 21 пострадал.