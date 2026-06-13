Москва13 июнВести.В подмосковном городском округе Одинцово случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта, сообщили в мессенджере MAX в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.
Около 14.30 в субботу, 13 июня, водитель грузовика, двигавшийся по Луцинскому шоссе, выехал на встречную полосу, где врезался в маршрутный микроавтобус "Газель".
В результате ДТП 1 человек погиб, еще 12 получили телесные повреждения и были госпитализированыговорится в заявлении ведомства
В настоящее время на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органах, устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.