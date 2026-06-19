Москва19 июнВести.В Одинцове произошло ДТП с участием четырех транспортных средств. В результате травмы получил один человек, он в больнице. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.
Машины столкнулись вечером 19 июня, в пятницу, на 73-м километре Минского шоссе.
По предварительной информации, произошло столкновение четырех легковых автомобилей. В результате ДТП один человек с телесными повреждениями госпитализированговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
На месте работают правоохранители. Движение по трассе в сторону области ограничено, водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты.