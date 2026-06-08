Москва8 июнВести.На Московской кольцевой автомобильной дороге произошло массовое ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".
Отмечается, что инцидент случился в районе съезда №38 на внешней стороне 37 километра МКАД.
На внешней стороне 37 км МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с участием нескольких автомобилейговорится в публикации Дептранса
В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.
Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.
Движение в районе ЧП затруднено на 6 километров. Водителей просят выбирать пути объезда.