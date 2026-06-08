Массовое ДТП произошло на 37 км МКАД, движение затруднено на 6 километров

На МКАД столкнулось несколько машин - движение встало на 6 километров Массовое ДТП произошло на 37 км МКАД, движение затруднено на 6 километров

Москва8 июн Вести.На Московской кольцевой автомобильной дороге произошло массовое ДТП. Об этом сообщил Telegram-канал "Дептранс. Оперативно".

Отмечается, что инцидент случился в районе съезда №38 на внешней стороне 37 километра МКАД.

На внешней стороне 37 км МКАД (в районе съезда №38) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей говорится в публикации Дептранса

В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных служб.

Обстоятельства аварии и данные о пострадавших уточняются.

Движение в районе ЧП затруднено на 6 километров. Водителей просят выбирать пути объезда.