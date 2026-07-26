Москва26 июлВести.Восемь автомобилей попали в массовое дорожно-транспортное происшествие на Московской кольцевой автомобильной дороге, сообщает столичный Дептранс.
Инцидент произошел на 76-м километре внутренней части магистрали после развязки с Ленинградским шоссе.
На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняетсяговорится в публикации пресс-службы Дептранса в MAX
В районе ДТП перекрыты три полосы из шести, водителей просят учитывать это при планировании поездок.